В подмосковном Пушкино открыли «Парту Героя» в честь Дмитрия Нарыжного

09 декабря 2025, 13:57

В МБОУ «Образовательный комплекс № 8» города Пушкино провели торжественную церемонию открытия «Парты Героя». Её посвятили выпускнику школы, участнику специальной военной операции Дмитрию Нарыжному, известному под позывным «Кинолог». Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.

​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский



12 октября 2022 года Дмитрий был призван на военную службу по частичной мобилизации и направлен в зону специальной военной операции. 20 июля 2024 года в поселке Залиман Кременского района он погиб при выполнении боевой задачи. За проявленное мужество и героизм Нарыжный посмертно удостоен государственной награды — Ордена Мужества.На церемонии присутствовали ученики и руководство школы, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВОи вдова героя. После смерти мужа она продолжила помогать фронту. Сейчас возглавляет добровольческую группу «Своих не бросаем», оказывая поддержку военным, госпиталям и медикам.Открытие «Парты Героя» — это не только дань памяти, но и живой пример героизма для местных школьников. Парта будет напоминать о самоотверженности Дмитрия Александровича, а еще — о ценности мирного неба, которое защищают наши бойцы — наши Герои.