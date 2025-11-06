В Раменском выступил гармонист «Золотой десятки» России Алексей Ефимов

06 ноября 2025, 17:32

2 ноября в Раменском округе в Доме культуры «Победа» прошел концерт проекта «Подмосковный арт-визит». Гостей ждал настоящий праздник русской музыки, рассказали в Администрации Раменского муниципального округа.

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа



​Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа



Народный коллектив хор «Русская песня» подготовил для зрителей концертную программу и пригласил на сцену почётных гостей — хор русской песни «Радуница» под руководствоми гармониста «Золотой десятки» РоссииВ зале звучали русские, казачьи и авторские песни о любви, воле, родной земле и воинской доблести.Совместное выступление двух хоров стало особенностью вечера. Настоящий восторг у публики вызвало выступлениеЗрители с радостью подпевали знакомые мелодии и встречали каждую композицию бурными аплодисментами. Концерт стал ещё одним ярким событием культурной жизни Раменского округа.