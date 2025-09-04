Более 300 школьников Пушкинского начали осваивать оказание первой помощи
В школах посёлка Зверосовхоза и села Царёво стартовала новая образовательная программа. Ученики начальных классов теперь осваивают навыки оказания первой помощи, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
«Полезные занятия проходят в стенах учебных корпусов Образовательного комплекса №4. Каждый день дети в игровой форме бесплатно учатся спасать жизни. Это стало возможным благодаря победе совместного проекта родительского комитета школы и Российского общества первой помощи «Поколение неравнодушных» во Всероссийском конкурсе инициатив родительских сообществ. Масштабный проект финансируется за счёт премии Российского общества «Знание», – говорится в сообщении.
Под руководством Павла и Марии Ильиных более 300 школьников младших классов учатся жизненно важным умениям. Такое масштабное и полноценное обучение ребят проводится впервые не только в Подмосковье, но и в России.
Программа рассчитана на 16 занятий, каждое – продолжительностью час. Цель проекта – не только дать детям необходимые знания, но и повысить осознание важности умения оказывать первую помощь.