Канализационная насосная станция в посёлке Ашукино получит систему телеметрии

Канализационная насосная станция в посёлке Ашукино получит систему телеметрииДепутат осмотрел КНС и заключил, что замена насоса и прочистка канализационных сетей привели к нормализации её работы. Сейчас станция функционирует без нареканий.
«Рядом с КНС расположены поля фильтрации. Эта технология устарела, и идеальным решением было бы строительство современных очистных сооружений. Мы активно работаем над включением объекта в госпрограмму. Это сложный процесс, но я уверен, что со временем мы добьёмся положительного результата», – сказал Ждан.
Он добавил, что до реализации этого проекта нужно улучшить текущее состояние полей фильтрации. Свою функцию они выполняют, но некоторые моменты требуют внимания. В ближайшее время планируется скосить траву, очистить приёмный отстойник, по периметру установить ограждения. Это необходимо для безопасности и предотвращения незаконного доступа.
Сейчас поля фильтрации и КНС-24 обслуживает МУП «ЖКХ Лесной». Скоро на станции установят телеметрию, которая будет оперативно информировать о сбоях в работе, что позволит оперативно устранять неполадки.