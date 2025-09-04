В пушкинском Парке памяти жертв Беслана вспомнили дни трагедии
В Парке памяти жертв Беслана в деревне Мураново провели митинг, посвящённый воспоминаниям о трагедии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
«Ежегодно в Муранове люди собираются вспомнить трагедию в Беслане, унёсшую жизни 334 заложников, в том числе 186 детей. Митинг под открытым небом объединяет людей разных поколений. В этом году на нём собрались представители администрации, ветеранских и военных организаций, спасатели, члены осетинской общины и те, кто лично пережил события тех дней. Для представителей осетинской диаспоры Пушкинского Беслан – общенациональная трагедия и часть личной истории», – говорится в сообщении.
Дети исполнили стихи и песни. Игумен Феофан Замесов совершил панихиду по погибшим. Затем участники митинга отправились к памятнику погибшим в Беслане возложить цветы и поимённо вспомнить жертв теракта. На монументе высечены фамилии и даты рождения детей, жизни которых оборвались в те страшные дни.
Рядом с Парком памяти находится часовня Казанской иконы Божией Матери, где каждый может поставить свечу.