Для школьников Пушкинского округа провели урок по ж/д безопасности

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Лекцию, посвящённую правилам безопасности на железной дороге, прочитали для учеников 7 и 8 классов образовательного комплекса №2 в посёлке Правдинский Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Занятие провели специалисты из Московской дирекции моторвагонного подвижного состава, представители Административно-пассажирской инспекции и местной администрации.

«Ребятам рассказали, как нужно вести себя, когда находишься в поезде или рядом с железнодорожными путями. Особое внимание было уделено теме «зацепинга», — говорится в сообщении.
Всем слушателям лекции вручили тематические информационные буклеты, которые помогут закрепить полученные знания.

На профилактику происшествий на железной дороге с участием детей и подростков направлен также месячник РЖД «Уступи дорогу поездам!», стартовавший 1 сентября. Мероприятия в рамках этого месячника будут проводиться, в том числе, на территории Московской области.
Лев Каштанов

