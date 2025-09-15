Сезон серии велозаездов Gran Fondo закроют в Рузе
Заключительный старт сезона серии велозаездов Gran Fondo Russia 2025 состоится 21 сентября в Рузе. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Регистрация участников доступна по ссылке.
«В текущем сезона в Московской области провели три гонки – в Волоколамске, Дмитрове и Серпухове. Руза стала традиционным местом закрытия велосезона с 2018 года. Ежегодно там собираются сотни любителей велоспорта. Для участников заезда подготовили дистанции 30, 50 и 96 км», – отметили в ведомстве.
Gran Fondo – самая популярная в России серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет профессионалов и любителей. Старты проводятся с 2016 года. Маршруты пролегают по живописным трассам.
В 2023 году гонка стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». Следить за стартами, результатами и новостями, а также подавать заявки на участие в заездах можно на сайте.