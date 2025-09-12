Команда мальчиков из Ступина выиграла Кубок Черноземья по регби
Ступинская команда мальчиков «Сокол Junior» завоевала Кубок Черноземья по регби, а подмосковная команда девочек «Сокол Ladies» заняла второе место. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«По итогам пяти туров «Сокол Junior» занял первое место. Серебряным призёром стал коллектив «Перспектива» из Липецка. На третьей ступени пьедестала расположилось «Динамо» из Курска. В соревнованиях девочек ступинский коллектив СШОР по игровым видам спорта «Сокол Ladies» стал вторым в общем зачёте, уступив спортсменкам Калининградской области. Бронзовые медали – у железногорской «Руды», – рассказали в ведомстве.
Кубок Черноземья – совместный проект региональных федераций регби Белгородской, Курской, Липецкой и Тульской областей. Он организован Национальным благотворительным фондом развития детского регби при поддержке Федерации регби России.
Турнир состоит из четырёх этапов, которые проводят в каждом из регионов-организаторов. Финальный тур по традиции принимает Подмосковье.
В этом году межрегиональный турнир проводился в пятый раз. Заключительный этап – «Кубок Патриотов» – состоялся в Рузском муниципальном округе.