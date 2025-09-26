Более 300 тысяч детей Подмосковья уже привились от гриппа
В Московской области продолжается массовая вакцинация от гриппа для детей и взрослых. В регионе используют современные и безопасные вакцины, рассказали в подмосковном Минздраве.
Перед вакцинацией педиатр осмотрит ребёнка и при отсутствии противопоказаний сделает прививку.
«Своевременная вакцинация позволяет защитить организм от опасных осложнений, к которым может привести грипп. В регионе дети могут сделать прививку в детских поликлиниках, а также в образовательных учреждениях. Всего в этом году вакцинацию от гриппа прошли уже более 300 тыс. детей», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как записаться на прием?
- На портале «Здоровье»
- По телефону 122.
- С помощью Telegram-бота «Денис».
- Через инфомат.