Более 300 тысяч детей Подмосковья уже привились от гриппа

26 сентября 2025, 11:17

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Московской области продолжается массовая вакцинация от гриппа для детей и взрослых. В регионе используют современные и безопасные вакцины, рассказали в подмосковном Минздраве.





Перед вакцинацией педиатр осмотрит ребёнка и при отсутствии противопоказаний сделает прививку.





«Своевременная вакцинация позволяет защитить организм от опасных осложнений, к которым может привести грипп. В регионе дети могут сделать прививку в детских поликлиниках, а также в образовательных учреждениях. Всего в этом году вакцинацию от гриппа прошли уже более 300 тыс. детей», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.