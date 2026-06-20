Более 300 жителей Дмитровского округа участвовали в фестивале ГТО

20 июня 2026, 18:30

Фото: Администрация Дмитровский г.о.

Накануне, 19 июня, на стадионе «Торпедо» в Дмитрове прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.







Участниками спортивного мероприятия стали более 300 человек. В их числе — школьники, студенты, сотрудники предприятий, воспитанники секций, любители активного образа жизни и семейные команды.



Для собравшихся организовали площадки по сдачи нормативов ГТО в соответствии с возрастом. Всего комплекс насчитывает 18 категорий, для детей и взрослых.



Начальник Управления физической культуры и спорта администрации округа Дмитрий Серебряков отметил, что такие мероприятия помогают привлечь людей к занятию спортом и мотивировать их вести активный образ жизни.



Участники сдавали нормативы по бегу на короткие и длинные расстояния, подтягиванию, отжиманиям, наклонам вперед, прыжкам в длину, рывку гири, стрельбе из пневматической винтовки и метанию снаряда.



С приветственным словом к собравшимся также обратилась депутат Мособлдумы Марина Шевченко. Она подчеркнула, что ГТО — это не только нормативы и знаки отличия, но и образ жизни, стремление быть сильнее, здоровее и увереннее в себе.



Кроме того, правздник посетил глава муниципалитета Михаил Шувалов. Он не только поддержал участников, но и лично выполнил несколько нормативов. Шувалов отметил, что комплекс ГТО остается актуальным многие десятилетия и помогает людям любого возраста поддерживать форму. В общении с юными спортсменами он поинтересовался их успехами, любимыми видами спорта и планами.



Помимо сдачи нормативов, для гостей работали интерактивные площадки: все желающие могли сыграть в настольный теннис, волейбол и баскетбол, а также посетить лекторий об истории стадиона «Торпедо».