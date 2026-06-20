В Подмосковье подвели итоги работы инспекторского состава за неделю

20 июня 2026, 16:20

Фото: iStock/Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору отчитался о результатах проверок на территории Московской области за период с 15 по 19 июня.







За это время работы по приведению территорий в порядок прошли в нескольких муниципалитетах.



В Зарайске установили малые архитектурные формы у дома №4 на улице 2-й Микрорайон. В Серебряных Прудах отремонтировали детскую площадку у дома №6 на Луговой улице в поселке Успенский.



В Сергиевом Посаде очистили подвальное помещение дома №6 на улице Куликова. В Коломне провели формовочную обрезку кустарников у дома №17 по улице Зайцева.



Кроме того, в Реутове восстановили газон во дворе дома №9 на Юбилейном проспекте. В Балашихе отремонтировали двери в местах общего пользования в доме №2 на улице Дмитриева, а в Чехове заменили светильники у дома №42 на Береговой улице.