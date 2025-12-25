Более 300 жителей Подмосковья стали за год предпринимателями при господдержке
Кадровый центр в 2025 году помог более чем 300 жителям Подмосковья открыть собственное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
В Московской области безработным предоставляют единовременную выплату на открытие собственного дела. Кадровый центр Подмосковья активно сопровождает жителей и помогает организовать самозанятость.
Это включает выявление предпринимательских способностей, выбор идеи для бизнеса, составление бизнес-плана, регистрацию самозанятости, индивидуального предпринимательства или общества с ограниченной ответственностью.
«В этом году специалисты Кадрового центра помогли более 300 жителям открыть собственное дело. Общая сумма выплат, полученных ими на открытие бизнеса, превысила 49 миллионов рублей. В основном начинающие предприниматели предпочитают заняться онлайн-торговлей, предоставлять услуги для красоты и здоровья, а также юридические, бухгалтерские и образовательные», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Есть в списке получателей выплаты и предприниматели с необычными направлениями. Так, несколько мастериц, которые ранее изготавливали украшения или аксессуары только для себя и близких, решили превратить хобби в профессию. На выплату, полученную от Кадрового центра, они приобрели качественные инструменты.
Анастасия Волосова, благодаря господдержке, открыла художественную мастерскую. Участник СВО Сергей Селивёрстов расширил пасеку и купил оборудование для ухода за пчёлами. Екатерина Павельева создала питомник «Цветочная дача», где выращивает саженцы цветов.
В ведомстве напомнили, что размер денежной выплаты на открытие бизнеса составляет 180 000 рублей. Возвращать её не нужно, если выполнить два условия: в течение 90 дней отчитаться, что деньги потрачены в соответствии с утверждённым бизнес-планом и не закрывать бизнес 12 месяцев после подписания договора с Кадровым центром.
Воспользоваться мерой государственной поддержки «Содействие началу предпринимательской деятельности» можно, перейдя по ссылке.