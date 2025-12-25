Более 300 жителей Подмосковья стали за год предпринимателями при господдержке

25 декабря 2025, 21:58

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Кадровый центр в 2025 году помог более чем 300 жителям Подмосковья открыть собственное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.





В Московской области безработным предоставляют единовременную выплату на открытие собственного дела. Кадровый центр Подмосковья активно сопровождает жителей и помогает организовать самозанятость.



Это включает выявление предпринимательских способностей, выбор идеи для бизнеса, составление бизнес-плана, регистрацию самозанятости, индивидуального предпринимательства или общества с ограниченной ответственностью.

«В этом году специалисты Кадрового центра помогли более 300 жителям открыть собственное дело. Общая сумма выплат, полученных ими на открытие бизнеса, превысила 49 миллионов рублей. В основном начинающие предприниматели предпочитают заняться онлайн-торговлей, предоставлять услуги для красоты и здоровья, а также юридические, бухгалтерские и образовательные», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.