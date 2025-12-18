Воспитанник реабилитационного отделения «Доверие» из Фрязина победил на Кубке России
Воспитанник реабилитационного отделения «Доверие» из города Фрязино Олег А. успешно выступил на XIV Кубке России по вин-чун. Финальные состязания турнира ежегодно проходят в рамках международного фестиваля боевых искусств «Легенды кунг-фу», сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Соревнования проводились в Москве. Участники демонстрировали мастерство в различных дисциплинах боевого искусства вин-чун. Олег из социального центра «Королёвский» завоевал две медали турнира. В соревнованиях мальчиков 11-12 лет он взял серебряную награду в технике исполнения формы чам-киу, а в соревнованиях по свободному поединку дуи-конг-чой одержал уверенную победу
В ведомстве отметили заслуги наставника чемпиона – опытного тренера Артёма Гречина.
