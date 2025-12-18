Воспитанник реабилитационного отделения «Доверие» из Фрязина победил на Кубке России

18 декабря 2025, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Воспитанник реабилитационного отделения «Доверие» из города Фрязино Олег А. успешно выступил на XIV Кубке России по вин-чун. Финальные состязания турнира ежегодно проходят в рамках международного фестиваля боевых искусств «Легенды кунг-фу», сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.