В Подмосковье 900 ветеранов боевых действий трудоустроили по квоте

24 декабря 2025, 11:26

оригинал Фото: пресс-служба Московской областной Думы

В Московской области 900 ветеранов боевых действий трудоустроили на квотируемые рабочие места. Эту тему обсудили на выездном заседании Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению. Оно прошло на базе Семейного центра имени А. И. Мещерякова, сообщили в пресс-службе Московской областной Думы.