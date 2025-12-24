В Подмосковье 900 ветеранов боевых действий трудоустроили по квоте
В Московской области 900 ветеранов боевых действий трудоустроили на квотируемые рабочие места. Эту тему обсудили на выездном заседании Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению. Оно прошло на базе Семейного центра имени А. И. Мещерякова, сообщили в пресс-службе Московской областной Думы.
Директор центра Сергей Захаров рассказал о работе учреждения, открытого в 2024 году. Центр занимается профессиональной подготовкой и комплексной реабилитацией людей с нарушениями зрения и слуха, а также участников специальной военной операции с полученными травмами. Здесь оказывают бесплатную помощь, принимают ветеранов со всей страны и реализуют программы поддержки для их близких.
Участник СВО Павел Епихин поделился опытом прохождения реабилитации и адаптации в центре. Он отметил значимость социальной среды, спортивных и восстановительных программ, а еще рассказал, что во время реабилитации освоил новую профессию и получил работу в самом учреждении.
Зампред Комитета Мособлдумы Владимир Вшивцев обратил внимание на системный подход к реабилитации участников СВО в Подмосковье. В регионе действуют несколько специализированных учреждений, включая центр «Ясенки», протезно-ортопедическое предприятие в Коломне и пансионат «Коломенский».
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская подчеркнула, что после завершения реабилитации ключевой задачей остается трудоустройство ветеранов и их адаптация к меняющемуся рынку труда.
О мерах социальной поддержки рассказала замначальника профильного управления Минсоцразвития Московской области Алла Моисеева. В регионе работают персональные помощники, предоставляют санаторно-курортные путёвки, технические средства реабилитации, а также денежные выплаты, включая новую ежегодную выплату для ветеранов с ограничениями по передвижению.
Заместитель заведующего отделом программ и проектов в сфере занятости Министерства Марина Хижко сообщила, что с сентября работодатели с численностью штата более 200 человек обязаны трудоустраивать ветеранов боевых действий по квоте. В Подмосковье также действуют субсидии для работодателей — на оплату труда и оборудование рабочих мест.
О работе филиала госфонда «Защитники Отечества» рассказала замруководителя по Московской области Юлия Белова. Сейчас на сопровождении фонда находятся более 1 100 ветеранов с инвалидностью, большинство из них уже прошли медицинскую реабилитацию. В 2026 году фонд планирует усилить сопровождение бойцов с ранних этапов и расширить взаимодействие с реабилитационными центрами региона.
