Ветеран из подмосковного Орехово-Зуево отметила 100-летний юбилей

23 декабря 2025, 16:12

оригинал Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

Житель Орехово-Зуевского округа Елена Павловна Зубкова 23 декабря 2025 года отметила 100 лет. С вековым юбилеем Елену Павловну поздравили от имени Президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.