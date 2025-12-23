Ветеран из подмосковного Орехово-Зуево отметила 100-летний юбилей
Житель Орехово-Зуевского округа Елена Павловна Зубкова 23 декабря 2025 года отметила 100 лет. С вековым юбилеем Елену Павловну поздравили от имени Президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.
Елена Павловна родилась в селе Мочилы Серебряно-Прудского района Подмосковья. После школы она решила стать медиком, окончила медицинское училище. В годы Великой Отечественной войны работала медсестрой в военном госпитале — ухаживала за ранеными и помогала бойцам проходить восстанавление.
После войны, в 1948 году, Елена Павловна вышла замуж за Вячеслава Сергеевича Зубкова. В семье родились двое детей — сын Вячеслав и дочь Ирина. Трудовую жизнь ветеран посвятила медицине и заботе о детях. Сначала работала на санэпидемстанции в Дрезне, а затем более 30 лет — медсестрой-воспитателем в местных яслях № 1.
Сегодня Елену Павловну окружает большая и дружная семья. О ней заботятся. Рядом растут три внука, две правнучки и правнук. В день юбилея родные и близкие пожелали ей крепкого здоровья, тепла, внимания и долгих лет жизни.
