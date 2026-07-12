Губернатор Андрей Воробьёв подвёл итоги фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в Истре
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подвёл итоги фестиваля «Лето. Музыка. Музей», который ежегодно проходит на территории музея «Новый Иерусалим» в Истре.
В этом году организаторы посвятили мероприятие 120-летию Дмитрия Шостаковича.
«Именно в Подмосковье, на своей даче в Королёве, он написал несколько своих произведений, включая знаменитую оперетту «Москва, Черёмушки», — отметил Андрей Юрьевич.За пять дней у стен Ново-Иерусалимского монастыря прошли пять концертов. Фестиваль завершил гала-концерт с участием Валерия Гергиева, который собрал более 1,6 тыс. зрителей. Программа объединила сочинения Шостаковича и произведения Мусоргского, Малера, Вагнера, Римского-Корсакова, Прокофьева, Стравинского.
На мероприятии выступили ведущие российские оркестры, дирижёры и солисты. Воробьёв поблагодарил организаторов, артистов и зрителей и пригласил всех на фестиваль в следующем году.