Участниками гастрофестиваля Мамы Ольги в Серпухове станут более 150 ферм
Гастрономический фестиваль Мамы Ольги будет проходить 24-26 июля на берегу Оки в Серпухове. Участие в нём примут свыше 150 фермерских хозяйств из разных российских регионов.
На фестивале откроют пять тематических площадок: гастрономическую зону, фермерскую ярмарку, музыкальную сцену, семейную и партнёрскую территорию.
«В гастрономической зоне можно будет попробовать лучшее продукты и деликатесы, на ярмарке — приобрести как продовольственные товары, так и сувениры ручной работы и изделия народных промыслов, на семейной территории гостей ждут мастер-классы, ремесленные мастерские и различные творческие активности для участников всех возрастов, а на сцене все три дня будут проходить концерты», — говорится в сообщении.В партнёрской зоне посетители познакомятся с представителями бизнеса, общественных и благотворительных организаций, участвующих в реализации идеи фестиваля. В их числе «Рольф», сеть фермерских магазинов «Мама Ольга», Euphoria, Asia Beauty Spa, Национальная лотерея, движение «Здоровое Отечество», Федерация бокса России, фонд помощи «Русский Крест» и др.