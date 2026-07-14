В усадьбе Фряново устроят музейные чтения по сборнику Сергея Довлатова
В отделе Щёлковского историко-художественного музея «Усадьба Фряново» городского округа Щёлково 18 июля состоятся музейные чтения по Сергею Довлатову. Это авторская программа актёров Щёлковского театра Николая Исакова и Анастасии Гребенниковой, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В пространстве купеческой деревянной усадьбы прозвучат рассказы из сборника «Чемодан».
«Камерный формат сценической постановки наполнен атмосферой путешествия, где чемодан – символ пути, того, что мы берём с собой и что оставляем позади. Участники погружаются в атмосферу, где каждая вещь из чемодана – повод вспомнить эпизоды из жизни героя: службу в армии, работу журналистом, лагерным надзирателем, отношения с друзьями и коллегами. Ведущие раскроют композицию произведения, исторический контекст и особенности юмора писателя», – рассказали в министерстве.Там добавили, что в атмосфере исторической усадьбы Фряново все вместе станут участниками разговора о прошлом.
Мероприятие пройдёт по адресу: Московская область, Щёлково, посёлок Фряново, пл. Ленина,12. Оно начнётся в 16 часов.