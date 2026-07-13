Более 3000 зрителей пришли на мотофристайл-шоу команды FMX13 в Лобне

13 июля 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Лобня

На площадке у Дворца спорта в Лобне прошло мотофристайл-шоу райдеров команды FMX13. Зрелище собрало более 3000 зрителей, среди которых была и глава городского округа Анна Кротова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Команда титулованного российского спортсмена Алексея Колесникова выполнили трюки мирового уровня на мотоциклах и багги, в том числе сальто назад, «цунами» и синхронные прыжки. Основатель команды показал сложнейший элемент «багги-флип».



Фото: пресс-служба администрации г. о. Лобня

Музыкальное сопровождение обеспечил певец и композитор, восьмикратный чемпион России и чемпион Европы по битбоксу Вахтанг Каландадзе.

«Воздух дрожал от рёва моторов и восторженных криков, когда райдеры взмывали в небо. Они исполняли трюки, от которых захватывало дух. Каждый прыжок – это вызов гравитации и демонстрация невероятного мастерства. Спасибо команде за этот адреналиновый взрыв», – поделилась впечатлениями Кротова.