Выступление команды мотофристайла собрало в Рошале 2500 зрителей ​

18 мая 2026, 23:03

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В городе Рошаль муниципального округа Шатура состоялось второе в сезоне выступление знаменитой российской команды мотофристайла FMX13. Посмотреть шоу пришли около 2500 человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Впервые команда познакомила зрителей с мотофристайлом в 2024 году. В арсенале FMX13 – такие сложнейшие трюки на мотоциклах, как сальто назад, цунами, синхронные прыжки и прыжки с элементами акробатики.

«Руководит командой самый титулованный российский райдер, основатель отечественного мотофристайла, уроженец Коломны Алексей Колесников. Это один из четырёх человек в мире, исполняющих один из самых сложных трюков – сальто на багги. Сопровождал шоу популярный в России и мире битбоксер Вахтанг», – рассказали в ведомстве.