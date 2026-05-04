Стартовое выступление сезона мотофристайла в Рузе привлекло 2500 зрителей
В Рузе на ул. Солнцева состоялось первое в наступившем сезоне выступление команды мотофристайла. По данным пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области, представление посмотрели более 2500 жителей и гостей города.
FMX13 – сильнейшая отечественная команда в этом виде спорта. Её возглавляет самый титулованный российский райдер, основатель отечественного мотофристайла Алексей Колесников.
«Спортсмены показали сложнейшие трюки на мотоциклах – сальто назад, «цунами», синхронные прыжки, прыжки с элементами акробатики. Собравшиеся также увидели один из самых сложных трюков – сальто на багги. Его исполняют всего четыре человека в мире, один из которых – Колесников», – рассказали в пресс-службе.
В перерывах между выступлениями свое искусство демонстрировал зрителям один из самых популярных битбоксеров в России и мире Вахтанг.
Следующее выступление прославленной команды планируется 16 мая. Оно состоится в городе Рошаль муниципального округа Шатура.
Ранее сообщалось, что всего с мая по август команда райдеров FMX13 проведёт в различных муниципалитетах Подмосковья 12 шоу.