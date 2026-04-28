Новый сезон мотофристайла стартует в Московкой области 2 мая

28 апреля 2026, 22:30

Очередной летний сезон мотофристайла стартует в Подмосковье 2 мая выступлением в Рузе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Всего с мая по август в различных муниципалитетах Подмосковья профессиональная команда райдеров FMX13 проведёт 12 шоу. Найти их расписание можно на сайте ведомства.



Команда занимается фристайл-мотокроссом и экстремальными мотошоу. Её в 2007 году основал один из самых титулованных райдеров России, пионер мотофристайла в стране Алексей Колесников из Коломны. Участники исполняют в воздухе такие сложные трюки на мотоциклах, как сальто назад, «цунами», синхронные прыжки и другие. Их выступления – смесь спорта, шоу и акробатики.

«В составе команды – 10 профессиональных спортсменов. Их выступления постоянно собирают тысячи зрителей по всей стране. Основатель команды Колесников является одним из самых известных райдеров в стране и мире. Он – победитель и призёр этапов чемпионата мира, первый российский рейдер, выполнивший сальто назад на мотоцикле, организатор и участник FMX-шоу по всему миру.