Более 31 000 жителей Подмосковья уже проголосовали за очистку прудов

27 ноября 2025, 13:34

оригинал Фото: пресс-служба Губернатора Московской области

Жители Московской области активно выбирают водоемы, которые будут чистить в 2026 году по губернаторской программе «100 прудов и озер». Голосование проходит на портале «Добродел», и количество участников уже превысило 31 000 человек, сообщили в подмосковном Минэкологии.





Для участия в голосовании нужно перейти на портал «Добродел» и авторизоваться через ЕСИА. Здесь же можно оставить комментарии и следить за ходом голосования.



На водоемах планируют убрать избыточную водную растительность, удалить плавающий мусор и спилить аварийные деревья в пределах водоема. Программа не включает работы по благоустройству береговой территории, углублению дна или укреплению берегов.

​

​Фото: Медиасток.РФ

