Более 31 000 жителей Подмосковья уже проголосовали за очистку прудов
Жители Московской области активно выбирают водоемы, которые будут чистить в 2026 году по губернаторской программе «100 прудов и озер». Голосование проходит на портале «Добродел», и количество участников уже превысило 31 000 человек, сообщили в подмосковном Минэкологии.
«На сегодняшний день наиболее активными являются жители Дмитровского округа, где принято свыше 3000 голосов. В ТОП-3 также входят Сергиево-Посадский и Наро-Фоминский округа – там более 2500 голосов на каждый муниципалитет», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
В 2025 году в программу «100 прудов и озер» вошли 20 водоемов общей площадью 302 гектара. Именно их и выбирали жители. В прошлом году за включение водоемов в проект проголосовали 47 602 человека.