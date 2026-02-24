На проводах зимы в Долгопрудном устроили огненное шоу
Праздник проводов зимы устроили в Центральном парке Долгопрудного в последний день Масленицы. Для гостей организовали спортивные игры, выступления фигуристов и огненное шоу. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Посетители парка померялись силами в мас-рестлинге, бое подушками и перетягивании каната, забирались на масленичный столб за подарками и приняли участие в творческих мастер-классах.
«На главном катке парка состоялось шоу фигуристов, а затем у чучела Масленицы зрители увидели огненное шоу, которое завершилось сожжением символа зимы», — говорится в сообщении.Праздничные угощения — блины, слойки и плюшки — напекли в рамках благотворительной акции сотрудники школ и детсадов города, а также дети и их родители. Собранные деньги отправят в пользу участников СВО.