День народных промыслов в Красногорске привлёк более 17 000 человек
В образовательных учреждениях Красногорска провели День народных промыслов, приуроченный к празднику Масленицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Участниками стали более 12 000 учащихся, 4000 родителей и порядка 1000 педагогов,
Для гостей провели мастер-классы по росписи тканей, Городецкой росписи и созданию масленичных кукол-оберегов. Ребята присоединились к народным играм и конкурсам. Помимо этого, они познакомились с традициями таких ремёсел Подмосковья, как гжель, жостово, богородская резьба и текстиль Павловского Посада.
Масленичная неделя завершилась в воскресенье, 22 февраля.
