Более 32 тыс. человек поучаствовали в праздновании Дня подмосковных парков

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
24 мая в около 90 парках Подмосковья прошло масштабное областное мероприятие «Мой парк – моя история», приуроченное ко Дню подмосковных парков. Участие в праздничных программах приняли более 32 тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Читайте также:
В Подмосковье стартовал турнир Школьной лиги по художественной гимнастике
В России стартует V этап Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»
Коммунальщики Московской области приступили к покосу травы
Дайана Хусинова