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В России стартует V этап Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Жители Подмосковья могут стать участниками V этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». Этап на тему «Финансовая безопасность для всей семьи: защити свои деньги» пройдёт с 24 мая по 18 сентября 2025 года.
«Стартующий этап направлен на повышение интереса экономически активных россиян к финансовым темам. Мероприятия будут проводиться в смешанном формате. Очные занятия организуют региональные эксперты. А образовательные материалы, видеоролики и методические пособия будут доступны на портале», – сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Всероссийская эстафета «Мои финансы» проводится с прошлого года. Организатором выступает Минфин России. По завершении V этапа 19 сентября стартует следующий – «Думай о будущем. Страхование и накопления».

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Шестилетний балашихинский спортсмен во второй раз попал в Книгу рекордов России
23 мая 2025, 21:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Шестилетний житель Балашихи Марк Маилян стал самым юным россиянином, выполнившим сложнейший гимнастический элемент – рондат-винт на акробатической дорожке. Это достижение официально зафиксировали в Книге рекордов России, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Для Марка это уже второй рекорд. В пять лет он совершил винтовое сальто назад с оборотом в 360 градусов на батуте и тоже попал в национальный реестр.
«Балашиха может гордиться и другими юными талантами, вошедшими в Книгу рекордов России. Среди них Мария Архипова, которая в возрасте 6 месяцев 4 дней произнесла первое слово «мама». Это самый ранний случай в стране. Ева Куценко из школы №13 стала рекордсменкой по количеству выполненных нижних волейбольных передач в стену за один подход. А четырёхлетняя гимнастка Эмилия Климкович совершила 33 маховых колеса за минуту», – рассказали в администрации.
Помимо этого, Марк Новиков из Балашихи стал самым юным российским спортсменом, выполнившим в 7,5 лет на маунтинбайке сложнейший трюк tailwhip.

Книга рекордов России – проект, целью которого является создание полного информационного банка российских рекордов. Большая часть книги посвящена рекордам в категориях спорта, архитектуры, человека и географии.


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Объявлены победители регионального этапа конкурса рисунков «ЭкоПодмосковье»
23 мая 2025, 21:08

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума объявила имена победителей регионального этапа конкурса рисунков «ЭкоПодмосковье». Его с 20 марта по 25 апреля проводил комитет регионального парламента по имущественным отношениям, природопользованию и экологии, сообщили в думской пресс-службе.
В этом году конкурс был посвящён темам «Деревья, опалённые войной. Аллея памяти Героев» и «Красная книга Московской области глазами детей».
Целью было привлечь внимание жителей к проблемам экологии, помочь в формировании экологической грамотности и культуры.
«Помимо экологической, конкурс имел и патриотическую составляющую. В этом году он был приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Огромное спасибо ребятам, которые приняли в нём участие и проявили себя! Все большие молодцы!», – сказал председатель комитета Владимир Шапкин.
Конкурс проводился по трём номинациям в трёх возрастных группах. Узнать имена его победителей можно на сайте.

Открытие выставки, а также награждение победителей и призёров состоятся 4 июня в здании регионального парламента.

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Ступинский изготовитель зубных щёток вошёл в проект «Производительность труда»
23 мая 2025, 20:10

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковная компания «ВДС-Ступино» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда», который реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Компания выпускает зубные щётки, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Специалисты Регионального центра компетенций Московской области провели на предприятии стартовое совещание. В качестве пилотного потока выбран процесс производства самого массового продукта – зубных щёток бренда R.O.C.S.
«В рамках проекта компания при содействии РЦК планирует внедрить инструменты бережливого производства, что позволит сократить протекание процесса на 10%, уменьшить незавершённое производство на 15% и увеличить выработку на 10%», – рассказали в министерстве.
Опыт, полученный при реализации проекта на пилотном потоке, компания сможет расширить на всё предприятие. Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», нужно подать заявку на платформе.

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Подмосковные спасатели помогли девушке, сбитой грузовиком в Ступине
23 мая 2025, 19:55

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса помогли 16-летней девушке, попавшей под грузовик. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«ДТП произошло на 315-м километре трассы А-108 в городском округе Ступино. Прибыв на место аварии, пожарные выяснили, что подростка сбили на пешеходном переходе. Оказав пострадавшей психологическую помощь, работники противопожарно-спасательной службы передали её прибывшим медикам», – отметили в Мособлпожспасе.
Когда сотрудники скорой помощи осмотрели подростка, огнеборцы осторожно переложили его на носилки и отнесли в машину. В итоге девушку госпитализировали в Ступинскую областную клиническую больницу с травмами различной степени тяжести.

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Подмосковным приёмным семьям выплатили на отдых детей свыше 6 млн рублей
23 мая 2025, 19:43

Фото: iStock / JackF

В Московской области с начала года более 900 человек получили выплаты на организацию отдыха приёмным семьям. Сумма выплат превысила 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
Приёмные семьи региона могут оформить компенсацию расходов за отдых или материальную помощь к отпуску. В бюджете региона на этот год для этого предусмотрено свыше 56 млн рублей
«В нашем регионе – более 3 тыс. приёмных семей, которые заботятся о 6 тысячах детей. Каждая семья получает поддержку в виде ежегодных и ежемесячных выплат на детей, а также дополнительных средств на отдых. Важно, чтобы каждая семья могла выбрать подходящий вид отдыха. Уже сейчас они могут компенсировать расходы или получить помощь к предстоящему отпуску», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как отметили в Минсоцразвития региона, такая мера поддержки пользуется популярностью летом, так как чаще всего сезон отпусков приходится именно на это время.

Компенсацию расходов за отдых или материальную помощь можно оформить в МФЦ или в электронном виде – на региональном портале госуслуг. Размер компенсации – 6,9 тыс. рублей на каждого члена семьи, сумма материальной помощи – 4,6 тыс. рублей.

Для оформления компенсации нужно будет предоставить чек об оплате путёвки, договор или акт о предоставленных услугах и документ подтверждающий факт совместного отдыха. Это может быть штамп в загранпаспорте или справка с места отдыха. При этом оплата обязательно должна совершаться со счёта приёмного родителя.

Воспользоваться услугой можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

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