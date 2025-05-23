В России стартует V этап Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Жители Подмосковья могут стать участниками V этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». Этап на тему «Финансовая безопасность для всей семьи: защити свои деньги» пройдёт с 24 мая по 18 сентября 2025 года.
«Стартующий этап направлен на повышение интереса экономически активных россиян к финансовым темам. Мероприятия будут проводиться в смешанном формате. Очные занятия организуют региональные эксперты. А образовательные материалы, видеоролики и методические пособия будут доступны на портале», – сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.Всероссийская эстафета «Мои финансы» проводится с прошлого года. Организатором выступает Минфин России. По завершении V этапа 19 сентября стартует следующий – «Думай о будущем. Страхование и накопления».
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