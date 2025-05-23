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Коммунальщики Московской области приступили к покосу травы

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

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Подмосковные коммунальщики начали покос травы во дворах и на общественных территориях муниципальных и городских округов региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Муниципалитеты ответственны за проведение этого мероприятия, периодичность которого – два раза в месяц. В то же время во время интенсивного роста травы частота покоса может быть увеличена до трёх раз», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
С начала мая в Подмосковье уже произведён покос более 30 тыс. общественных и дворовых территорий.

Как отметили в ведомстве, специалисты проводят работы с помощью ручных триммеров, газонокосилок и малой механизированной техники. Так, в городском округе Ступино в покосе задействованы тракторы модели МТЗ-82. Такая техника в летний период комплектуется косилкой и эффективно поддерживает в порядке городские зелёные зоны. Все работы проводят по утверждёнными правилами благоустройства региона.

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«Рота-Агро» запускает портал для студентов и создает агротехнологический класс
«Рота-Агро» запускает портал для аграриев и создает агротехнологический класс в Ленинском округе
23 мая 2025, 17:32

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Ленинском округе крупнейший региональный производитель молока и премиальных сыров «Рота-Агро» запустил новый портал для студентов и выпускников аграрных вузов. На платформе молодые специалисты смогут найти информацию о стажировках, практиках и возможностях трудоустройства в ведущие компании группы «Рота», сообщат Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Под руководством опытных наставников они смогут начать карьеру в аграрном секторе, сыродельном производстве и гостинично-ресторанной сфере. Для участия достаточно выбрать профильное направление и заполнить анкету, а также получить информацию через чат-бота.

На сегодняшний день на сайте доступны вакансии на завод, расположенный в индустриальном парке «Горки-1» в Ленинском округе, среди которых технолог-сыродел, мастер участка резки и фасовки сыров, сыровар и другие.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что в следующем учебном году в общеобразовательной школе Ленинского округа откроется первый агротехнологический класс при поддержке «Рота-Агро». Класс будет расположен рядом с заводом по производству премиальных сыров, что позволит школьникам применять теорию на практике. Программа рассчитана на учеников 10–11 классов, а после окончания школы выпускники смогут поступать в сельскохозяйственные вузы по целевому направлению агрохолдинга бесплатно.

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Производители Подмосковья представили продукцию АПК в Монголии
23 мая 2025, 17:30

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 22 по 23 мая в Монголии проходит многоотраслевая деловая миссия, в которой участвуют 40 российских компаний, включая представителей Подмосковья. В экспозиции отечественных экспортеров, объединённых под брендом «Made in Russia», представлена продукция различных отраслей, в том числе агропромышленного комплекса, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Продвижением бренда на зарубежных рынках занимается Российский экспортный центр.

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в миссии участвуют три компании АПК региона. Среди них – АПХ «Мираторг», один из крупнейших производителей мяса и продуктов питания, а также ЗАО «Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», выпускающий хлебобулочные и кондитерские изделия, и ООО «Фуд Тим», специализирующееся на переработке и оптовой торговле рыбой и морепродуктами.

В рамках миссии проходят деловые встречи, где основным вопросом стало обсуждение перспектив для российских экспортеров в свете переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией.

Актуальные новости и анонсы отраслевых деловых миссий доступны в Telegram-чате Министерства сельского хозяйства Московской области для производителей АПК Подмосковья.

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На сайте «Мособлгаза» запущен ИИ-ассистент для онлайн-консультаций
23 мая 2025, 17:13

Фото: Министерство энергетики Московской области

На сайте mosoblgaz.ru появился виртуальный ассистент на базе искусственного интеллекта, созданный для удобства пользователей. Новый онлайн-помощник консультирует по вопросам оплаты газа, передачи показаний счетчиков, поверки оборудования, подключения и технического обслуживания, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Благодаря высокой скорости обработки запросов — около 0,5 секунды — бот оперативно предоставляет нужную информацию. При этом история обращений сохраняется, что позволяет пользователю быстро вернуться к интересующим темам.

С начала работы сервиса в январе чат-ботом уже воспользовались почти пять тысяч жителей Подмосковья. Он доступен круглосуточно и позволяет решать многие вопросы без участия специалистов.

Найти помощника просто — синий значок расположен в правом нижнем углу на любой странице сайта «Мособлгаз».

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Пушкинские полицейские поймали мошенника из Средней Азии, обокравшего пенсионера
23 мая 2025, 16:22

Фото: iStock / Dmytro Skrypnykov

Сотрудники пушкинской полиции раскрыли мошенничество в отношении 89-летнего пенсионера. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В отделение поступило заявление о мошенничестве от местного жителя. Сумму ущерба он оценил в 350 тыс. рублей. «Пожилому мужчине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками госучреждений. Они убедили передать отправленному к нему курьеру якобы службы финансового мониторинга деньги для внесения на некий «безопасный счёт». Через некоторое время был установлен и задержан подозреваемый – 27-летний уроженец одной из республик Средней Азии», – рассказала Петрова.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурант заключён под стражу. По словам Петровой, полицейские устанавливают все эпизоды и соучастников противоправной деятельности.

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Подмосковные перинатальные центры получат ещё почти 700 единиц оборудования
23 мая 2025, 15:55

Фото: Медиасток.рф

Для подмосковных перинатальных центров дополнительно закупят около 700 единиц современного оборудования. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«До конца 2026 года передадим в перинатальные центры 699 единиц современного оборудования. Это аппараты ИВЛ, УЗИ и ЭКГ, операционные и реанимационные столы, кровати для родов, инкубаторы, мониторы, моечные машины, палатные рентгены, техника для плазмофильтрации и многое другое. На это из федерального и регионального бюджетов выделено более 720 млн рублей», – уточнил глава региона.
Фото: Медиасток.рф

Новым оборудованием оснастят семь медучреждений: Московский областной перинатальный центр, Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского, Московский областной центр охраны материнства и детства, а также Видновский, Коломенский, Наро-Фоминский и Щёлковский перинатальные центры.

Фото: Медиасток.рф

МОПЦ в Балашихе ориентирован на помощь женщинам с врождёнными пороками сердца у плода, тяжёлыми сосудистыми осложнениями при многоплодной беременности, когда необходимо хирургическое вмешательство. Там успешно выхаживают детей, появившихся на свет раньше срока.

МОНИИАГ – одно из старейших лечебных учреждений России, история которого началась в 1868 году. Оно специализируется на медицинской помощи беременным с заболеваниями бронхо-лёгочной системы, в том числе обструктивным бронхитом и хронической пневмонией

Фото: Медиасток.рф

В МОЦОМД в Люберцах помогают женщинам с пороком сердца, а также оказывают помощь малышам с подобным недугом. Новорождённым проводят и нейрохирургические операции.

Коломенский ПЦ помогает беременным с патологией почек и мочеполовой системы. Наро-Фоминский перинатальный центр оказывает услуги женщинам с высокой степенью перинатального риска. Щёлковские медики помогают стать мамами женщинам с заболеваниями эндокринной системы. А врачи Видновского перинатального центра заботятся о роженицх с врастанием плаценты в рубец на матке после кесарева сечения, с сосудистыми осложнениями.

Все медучреждения ежегодно дооснащаются новейшими приборами, а специалисты осваивают инновационные методики медицинской помощи.

Фото: Медиасток.рф

В Московской области действует трёхуровневая система родовспоможения, которая включает шесть перинатальных центров, областной НИИ акушерства и гинекологии, а также 24 роддома. Эти медучреждения предоставляют высокотехнологичную помощь беременным, роженицам и новорождённым. При этом имеется возможность выхаживать младенцев с экстремально маленькой массой тела – от 400 г.
«Несколько лет назад при поддержке президента мы открыли пять современных центров материнства и детства – в Наро-Фоминске, Коломне, Щёлкове, Раменском и Сергиевом Посаде. Они очень востребованы – их выбирают жительницы не только Московской области, но и других регионов и даже стран. Некоторые потом возвращаются в Подмосковье рожать второго и третьего ребёнка. В наших родовспомогательных учреждениях работают специалисты высокого уровня, установлено передовое медицинское оборудование», – отметил Воробьёв.
Сегодня в Московской области практикуются все виды родов, включая мягкие, вертикальные, в сопровождении акушерки-помощницы и партнёрские. Последние стали самыми популярными – к ним прибегают более 41,5% семейных пар. Такая услуга оказывается бесплатно.

Женщинам доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания и занятия в школах будущих мам.

Фото: Медиасток.рф

С 2019 года в регионе начали выдавать наборы «Я родился в Подмосковье». В них – всё необходимое для ребёнка в первый год жизни: от пелёнок, подгузников и полотенец до шампуней, присыпок и бутылочек. В комплект также включены средства по уходу для мам. В качестве альтернативы набору родители могут взять 20 тыс. рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты, как и первые документы на малыша.

В регионе создан Единый колл-центр. Бесплатно звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00. Будущим родителям помогут определиться с выбором роддома, записаться на приём к врачу и получить ответы на все волнующие вопросы.

Подробно ознакомиться с системой родовспоможения Московской области можно на портале.

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