Коммунальщики Московской области приступили к покосу травы

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Подмосковные коммунальщики начали покос травы во дворах и на общественных территориях муниципальных и городских округов региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Муниципалитеты ответственны за проведение этого мероприятия, периодичность которого – два раза в месяц. В то же время во время интенсивного роста травы частота покоса может быть увеличена до трёх раз», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.С начала мая в Подмосковье уже произведён покос более 30 тыс. общественных и дворовых территорий.
Как отметили в ведомстве, специалисты проводят работы с помощью ручных триммеров, газонокосилок и малой механизированной техники. Так, в городском округе Ступино в покосе задействованы тракторы модели МТЗ-82. Такая техника в летний период комплектуется косилкой и эффективно поддерживает в порядке городские зелёные зоны. Все работы проводят по утверждёнными правилами благоустройства региона.
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Лора Луганская