В Подмосковье стартовал турнир Школьной лиги по художественной гимнастике

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
В Волейбольном центре Одинцовского городского округа состоялось торжественное открытие Всероссийских соревнований Школьной лиги по художественной гимнастике, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
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