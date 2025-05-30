Жителей Московской области приглашают принять участие в экоакциях
Жителей Подмосковья приглашают принять участие в акциях по раздельному сбору отходов
В муниципальных и городских округах Подмосковья пройдут экологические акции по раздельному сбору отходов. Волонтёры проведут мероприятия в разных населённых пунктах, где жители смогут сдать на переработку свыше 40 видов вторсырья, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Расписание мероприятий:
31 мая:
- Путилковоул. Просторная, д. 9. Время проведения: с 11:00 до 13:00;
- городской округ Истрапр-т Генерала Белобородова, д. 17. Время проведения: с 15:00 до 16:00;
- Звенигородул. Ленина, д. 30. Время проведения: с 14:00 до 15:00;
- г.о. Ленинский (экотакси). Римский проезд, д. 5, стр. 1 — с 09:20 до 09:30;
- пос. Развилка, д. 29А — с 09:40 до 09:50;
- пос. Совхоза имени Ленина, д. 20Б — с 10:00 до 10:20;
- пригород Лесное, Литературный бульвар, д. 5 — с 10:40 до 11:00;
- Новомолоковский бульвар, д. 10 — с 11:10 до 11:30.
Организаторы просят участников приходить заранее. Все материалы необходимо предварительно подготовить: вымыть, высушить, рассортировать по типам и компактно упаковать.
Кроме того, на всех точках сбора будет приветствоваться помощь волонтёров — потребуется погрузка вторсырья в транспорт для дальнейшей переработки. Участники акций смогут получить экобонусы в рамках программы лояльности от «ВкусВилл».