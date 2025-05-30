Жителей Московской области приглашают принять участие в экоакциях

30 мая 2025, 16:30

Жителей Подмосковья приглашают принять участие в акциях по раздельному сбору отходов

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В муниципальных и городских округах Подмосковья пройдут экологические акции по раздельному сбору отходов. Волонтёры проведут мероприятия в разных населённых пунктах, где жители смогут сдать на переработку свыше 40 видов вторсырья, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Расписание мероприятий:



31 мая:



Путилковоул. Просторная, д. 9. Время проведения: с 11:00 до 13:00;

городской округ Истрапр-т Генерала Белобородова, д. 17. Время проведения: с 15:00 до 16:00;

Звенигородул. Ленина, д. 30. Время проведения: с 14:00 до 15:00;

г.о. Ленинский (экотакси). Римский проезд, д. 5, стр. 1 — с 09:20 до 09:30;

пос. Развилка, д. 29А — с 09:40 до 09:50;

пос. Совхоза имени Ленина, д. 20Б — с 10:00 до 10:20;

пригород Лесное, Литературный бульвар, д. 5 — с 10:40 до 11:00;