В Подмосковье провели работы по восстановлению лесов на площади более 124 га
Лесовосстановительные работы провели в Московской области весной текущего года на площади 124,34 га. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«По состоянию на 1 июня лесовосстановление провели на площади 124,34 га, агротехнический уход путем дополнения лесных культур — на площади1335,6 га, лесоводственный уход охватил площадь 311,7 га, обработка почвы — 70,25 га, а рубки ухода в молодняках провели на 691,02 га», — рассказал исполняющий обязанности главы областного Комлесхоза Алексей Ларькин.Сообщается также, что для обеспечения лесов Подмосковья саженцами в питомниках Мособллеса засеяли деревьями почти три гектара.
Работы по лесовосстановлению проводятся в рамках федеральной программы «Сохранение лесов» и нацпроекта «Экологическое благополучие».