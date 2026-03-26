Подмосковные приставы арестовали машину должницы и взыскали 700 000 рублей долга
Судебные приставы обязали жительницу Подмосковья погасить задолженность за неуплату штрафов на сумму 452 000 рублей. Её автомобиль арестовали и отправили на спецстоянку, сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.
Основная масса штрафов была выставлена ГИБДД за превышение скорости.
Гражданка в установленный срок не уплатила штрафы на общую сумму более 452 000 рублей, и их направили в службу судебных приставов. В результате в отношении женщины возбудили 322 исполнительных производства.
«Судебные приставы применили комплекс мер принудительного исполнения. Самой действенной стали арест и эвакуация автомобиля на специализированную стоянку. Должнице разъяснили, что в случае уклонения от погашения задолженности по всем исполнительным производствам в течение 10 дней её машину направят на принудительную продажу в счёт погашения долга», – рассказали в пресс-службе.В результате, чтобы не лишится автомобиля, должница оплатила задолженность на общую сумму более 452 000 рублей, а также исполнительский сбор на 323 000 рублей. После этого все ограничения сняли, а автомобиль вернули владелице.