Подмосковные приставы арестовали машину должницы и взыскали 700 000 рублей долга

26 марта 2026, 22:29

оригинал Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО

Судебные приставы обязали жительницу Подмосковья погасить задолженность за неуплату штрафов на сумму 452 000 рублей. Её автомобиль арестовали и отправили на спецстоянку, сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.





Основная масса штрафов была выставлена ГИБДД за превышение скорости.



Гражданка в установленный срок не уплатила штрафы на общую сумму более 452 000 рублей, и их направили в службу судебных приставов. В результате в отношении женщины возбудили 322 исполнительных производства.

«Судебные приставы применили комплекс мер принудительного исполнения. Самой действенной стали арест и эвакуация автомобиля на специализированную стоянку. Должнице разъяснили, что в случае уклонения от погашения задолженности по всем исполнительным производствам в течение 10 дней её машину направят на принудительную продажу в счёт погашения долга», – рассказали в пресс-службе.