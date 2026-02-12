В Подмосковье закрыли около 6 тысяч больничных в онлайн-режиме

12 февраля 2026, 11:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти шести тысячам жителей Московской области закрыли больничные листы дистанционно — на телемедицинской консультации. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Такая возможность появилась у пациентов, прикреплённых к государственным подмосковным поликлиникам, в конце прошлого года.





«На онлайн-консультации врач узнаёт о самочувствии пациента и при отсутствии жалоб закрывает больничный. С момента ввода этой опции ей воспользовались почти шесть тысяч человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.