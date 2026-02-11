В Подмосковье тестируют ИИ-ассистента для помощи медикам

11 февраля 2026, 13:17

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В медорганизациях Московской области запустили пилотное тестирование диагностического ассистента AIDA. Это цифровой инструмент на базе искусственного интеллекта, который помогает терапевтам и врачам общей практики точнее ставить диагнозы на основе данных электронной медкарты пациента. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.





Во время приёма система анализирует жалобы пациента, анамнез, историю болезни, результаты осмотров и исследований. Затем ассистент предлагает один из 95 самых распространённых и социально значимых диагнозов, многие из которых требуют диспансерного наблюдения.



Когда врач ставит заключительный диагноз, AIDA параллельно проверяет данные карты и формирует собственный вывод. Если мнения совпадают, сервис подтверждает решение специалиста. Если нет — предлагает альтернативный вариант. При этом окончательное решение всегда принимает врач.



«Мы активно внедряем современные цифровые решения в систему здравоохранения Подмосковья. Диагностический ассистент на базе искусственного интеллекта — это инструмент поддержки врача, который помогает повысить точность диагностики и дополнительно снизить риск ошибок. При этом работа ассистента построена по принципу «второго мнения». Сейчас в пилотном режиме мы тестируем AIDA в наших медицинских организациях», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин.