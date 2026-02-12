Более 70 тысяч жительниц Подмосковья прошли обучение грудному вскармливанию

12 февраля 2026, 11:28

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Уроки по технике грудного вскармливания проводят в роддомах, перинатальных центрах и детских поликлиниках Московской области. За минувший год это обучение прошли свыше 70 тысяч женщин, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Занятия бесплатные. На них женщин учат правильно прикладывать ребёнка к груди, объясняют технику кормления, важность грудного молока для здоровья младенца и пр.





«Уроки проводят высококвалифицированные специалисты, которые готовы ответить на волнующие вопросы и поддержать кормящих матерей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.