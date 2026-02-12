Более 70 тысяч жительниц Подмосковья прошли обучение грудному вскармливанию
Уроки по технике грудного вскармливания проводят в роддомах, перинатальных центрах и детских поликлиниках Московской области. За минувший год это обучение прошли свыше 70 тысяч женщин, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Занятия бесплатные. На них женщин учат правильно прикладывать ребёнка к груди, объясняют технику кормления, важность грудного молока для здоровья младенца и пр.
«Уроки проводят высококвалифицированные специалисты, которые готовы ответить на волнующие вопросы и поддержать кормящих матерей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Подробная информация о системе родовспоможения в регионе размещается на портале «Стань мамой в Подмосковье». Кроме того, работает соответствующий контакт-центр. Звонки принимаются ежедневно с 8 ура до 20:00 по телефону: +7-800-550-30-03.