В Раменском провели «Весёлые старты» для детей с ограниченными возможностями
В спорткомплексе «Борисоглебский» организовали «Весёлые старты» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в пресс-службе Раменского муниципального округа.
Идея мероприятия принадлежит директору СК Ольге Гончаренко и активной маме Анастасии Усыниной.
«Мы устраиваем «Весёлые старты» уже не первый раз при поддержке Комитета по спорту. Для нас это знаменательное событие, дети долго помнят о нём. Мы благодарны администрации и всем, кто причастен к этому празднику», – сказала Усынина.
В «Весёлых стартах» участвовали около 50 детей. Это ребята из центров «Мудрая сова», «Крылья Надежды» и Юровской школы-интерната. Их разделили на четыре команды. Участникам нужно было показать навыки во владении мячом, беге и преодолении препятствий.
Наставниками ребят выступили футболисты местного клуба «Сатурн». Они провели с детьми разминку и мастер-класс по забиванию мячей в ворота, поддерживали их на дистанциях. Главными болельщиками стали родители.