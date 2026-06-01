Около 70 детей и взрослых приняли участие в гонках на самокатах в Волоколамске
В сквере у Дворца спорта «Лама» провели праздничное мероприятие ко Дню защиты детей. Кульминацией развлекательной программы стали ежегодные гонки на самокатах, сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского муниципального округа.
Навыки быстрой езды продемонстрировали около 70 детей и взрослых.
Перед стартом участников и болельщиков приветствовал замначальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Волоколамский» подполковник полиции Сергей Полецкий. Он поздравил детей и родителей с началом летних каникул и напомнил, как важно соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах.
«Праздничную атмосферу участникам мероприятия подарили аниматоры студии «Пора играть». Они провели зажигательные интерактивы и шоу мыльных пузырей. Гонщикам вручили грамоты и подарки. А победителям достались ещё и призы от партнёров и организаторов праздника», – рассказали в администрации.
Помимо этого, юных волоколамцев наградили за участие в конкурсе рисунков «Правила движения достойны уважения».