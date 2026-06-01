Около 70 детей и взрослых приняли участие в гонках на самокатах в Волоколамске

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

В сквере у Дворца спорта «Лама» провели праздничное мероприятие ко Дню защиты детей. Кульминацией развлекательной программы стали ежегодные гонки на самокатах, сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского муниципального округа.





Навыки быстрой езды продемонстрировали около 70 детей и взрослых.



Перед стартом участников и болельщиков приветствовал замначальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Волоколамский» подполковник полиции Сергей Полецкий. Он поздравил детей и родителей с началом летних каникул и напомнил, как важно соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах.

«Праздничную атмосферу участникам мероприятия подарили аниматоры студии «Пора играть». Они провели зажигательные интерактивы и шоу мыльных пузырей. Гонщикам вручили грамоты и подарки. А победителям достались ещё и призы от партнёров и организаторов праздника», – рассказали в администрации.