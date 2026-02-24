Более 40 домов газифицировали в Павлово-Посадском округе
Специалисты «Мособлгаза» подключили к газоснабжению 42 дома в деревне Гаврино Павлово-Посадского округа. Работы провели по программе социальной газификации. Об этом сообщили в компании.
Теперь жители смогут отапливать дома газом и снизить расходы на коммунальные услуги. Газовое отопление обходится дешевле многих альтернативных источников энергии.
Чтобы подключиться к программе, дом должен иметь официальный адрес и быть зарегистрированным. Если документы не оформлены, собственнику нужно обратиться в МФЦ и присвоить адрес.
После этого жители подают заявку через интерактивную карту газификации. Специалисты бесплатно проводят газ до границы участка.
Программа социальной газификации действует в населённых пунктах Московской области, которые включили в перечень. Подробнее — на официальном сайте Мособлгаза.
