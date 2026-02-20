Жители рассказали о вопросах в сфере ЖКХ на приеме в Правительстве Подмосковья

20 февраля 2026, 13:26

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Правительстве Московской области провели личный прием Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. Жители обращались с вопросами, связанными с капитальным ремонтом, водоснабжением и водоотведением. Об этом сообщили в ведомстве.





Житель Королёва пожаловалась на неудовлетворительную работу подрядчика при замене внутридомовых инженерных систем — отмечали постоянный гул труб, который доставляет дискомфорт. Фонд капремонта проверит акты допуска в квартиры и уже смонтированные трубы, а после наступления тепла — проведут контрольную проверку качества установки полипропиленовых труб.



Жители Щёлково сообщили о переносе сроков капремонта в нескольких домах. Муниципалитет вместе с управляющей компанией проведет техническое обследование зданий и направит результаты в Министерство для корректировки плана работ.



Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Жители Воскресенска обратили внимание на слабый напор воды и перенос сроков ремонта магистрального водопровода. Старт работ назначен на середину мая, а завершить их планируют к сентябрю. Если подрядчик допустит срыв контракта, ремонт проведут специалисты муниципального предприятия «Белозерское ЖКХ». До начала комплексной модернизации водоканал обеспечит меры по наладке давления при поддержке специалистов Мособлводоканала.



«Важно, чтобы при решении вопросов работал режим эскалации. Если заявитель обращается в Правительство, значит есть недоработки или недостаточное информирование о мерах на муниципальном уровне. Наша задача — обеспечить максимальную прозрачность и осведомлённость жителей о ходе модернизации объектов ЖКХ», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.