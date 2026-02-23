В Подмосковье ввели законодательное уточнение элементов МКД, подлежащих капитальному ремонту
В Московской области ввели законодательное уточнение элементов МКД, подлежащих капитальному ремонту.
В феврале текущего года было принято новое Постановление Правительства, которое устанавливает перечень работ и услуг по капитальному ремонту многоквартирных домов. Они будут финансироваться из средств фонда капитального ремонта, формируемого на основе минимального размера взноса.
Основные изменения в новой редакции включают:
- критерии отбора: каждый вид работ теперь привязывается к конкретным дефектам, что позволяет более точно определять потребность в ремонте на основе анализа состояния конструкций и систем.
- детализация требований: для каждого вида работ установлены более детальные критерии, включая конкретные технические параметры и условия выполнения.
- новые положения: введены требования по проведению теплотехнических расчётов и мониторингу уровня грунтовых вод в подвалах.
Соответствующий подход обеспечивает точное определение объема необходимых работ, так как критерии для включения их в программу капитального ремонта стали четкими и прозрачными. Кроме того, значительно улучшилась детализация технических требований к самим работам, что повышает их качество и надежность.