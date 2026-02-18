Специалисты Подмосковья восстановили фасад многоквартирного дома в Мариуполе

18 февраля 2026, 17:36

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Левобережном районе Мариуполя строители полностью привели в порядок фасад многоквартирного дома. Работы завершили в ходе восстановительных мероприятий. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.