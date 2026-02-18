Специалисты Подмосковья восстановили фасад многоквартирного дома в Мариуполе
В Левобережном районе Мариуполя строители полностью привели в порядок фасад многоквартирного дома. Работы завершили в ходе восстановительных мероприятий. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.
Специалисты подготовили и выровняли стены, убрали разрушенные слои старой отделки. Затем они оштукатурили фасад паропроницаемыми составами и нанесли финишную краску.
Цвет для облицовки подобрали с учетом исторического облика здания, чтобы сохранить его внешний вид.
В работе использовали современные материалы. Они защитят стены от влаги, перепадов температуры и других внешних воздействий.
За ходом ремонта ежедневно следили специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Эксперты выезжали на объект, проверяли соблюдение технологий и контролировали каждый этап.
С начала восстановительных работ УТНКР участвует в обследовании и строительном контроле социально значимых объектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
