Специалисты Подмосковья восстановили фасад многоквартирного дома в Мариуполе

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Левобережном районе Мариуполя строители полностью привели в порядок фасад многоквартирного дома. Работы завершили в ходе восстановительных мероприятий. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.



Специалисты подготовили и выровняли стены, убрали разрушенные слои старой отделки. Затем они оштукатурили фасад паропроницаемыми составами и нанесли финишную краску.

Цвет для облицовки подобрали с учетом исторического облика здания, чтобы сохранить его внешний вид.

В работе использовали современные материалы. Они защитят стены от влаги, перепадов температуры и других внешних воздействий.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
За ходом ремонта ежедневно следили специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Эксперты выезжали на объект, проверяли соблюдение технологий и контролировали каждый этап.

С начала восстановительных работ УТНКР участвует в обследовании и строительном контроле социально значимых объектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Ирина Паршина

