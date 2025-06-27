Более 40 художников примут участие в фестивале «Заповедное» в Горках Ленинских

27 июня 2025, 22:36

Свыше 40 современных художников примут участие в паблик-арт фестивале «Заповедное», который откроется 13 июля в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



Отправная точка проекта – новая галерея «Заповедное» в историческом здании хозяйственного комплекса бывшей владелицы усадьбы Зинаиды Григорьевны Морозовой. Среди участников проекта – как новые имена, так и звёзды мировой величины, такие какГостей ждут инсталляции в ландшафтной части усадьбы, интерактивные перформансы, спектакли, концерты, поэтические чтения, паблик-токи, лекции и оздоровительные практики.«Мы предлагаем посмотреть на заповедник и пространство заповедного через оптику объектно-ориентированной философии и переосмыслить роль и статус человека. Можно ли говорить с заповедником? Что сохраняется в нём, а что исчезает? Как наступает будущее там, где время остановилось?», – пояснила куратор проектаХудожественные объекты, созданные современными художниками специально для фестиваля, можно будет увидеть под открытым небом или в галерее с 12 июля до 28 сентября. Гости смогут посмотреть экспозицию с медиаторами или самостоятельно.Художников-участников кураторы и экспертный совет выбирали в рамках открытого конкурса. Всего было подано более 300 заявок. Победители получили грант на производство объектов.