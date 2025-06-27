Четыре коллектива ДК «Октябрь» в Подольске подтвердили звание «Образцовый»

27 июня 2025, 09:41

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Сразу четыре коллектива Дома культуры «Октябрь» в Подольске успешно подтвердили звание «Образцовый». Среди них — цирковой коллектив «Браво», музыкально-хоровая студия «Радуга», балетная студия «Синяя птица» и театральная студия «Вечерний звон», сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Кроме того, распоряжением Министерства культуры и туризма Московской области такое же звание впервые присвоено Центру танцевального спорта «Славянская слобода».



Экспертная комиссия отдельно отметила балетную студию «Синяя птица» как один из лучших хореографических коллективов региона.



Поздравления педагогам и участникам творческих объединений адресовала директор ДК «Октябрь» Татьяна Ропот.





«Поздравляю коллективы и их руководителей Дениса Прохорова, Елену Морозову, Екатерину Николаеву, Людмилу Василенко, Людмилу Шмелеву. Уверена, в будущем их ждёт множество творческих успехов и побед», — сказала она.

Напомним, звание «Образцовый» присваивается детским коллективам, которые показывают высокий художественный уровень, активно выступают на конкурсах и получают высокие оценки жюри.

В ДК «Октябрь» это звание также носят коллектив «Колокольцы» фольклорного центра «Истоки», изостудия «Колорит» и театральный коллектив «Свеча».