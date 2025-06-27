«Все уйдут довольными»: стали известны подробности программы фестиваля Чайковского в Клину
Стали известны подробности программы фестиваля Чайковского в Клину
27 июня в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповедника Петра Ильича Чайковского в Клину открывается 11-й Международный фестиваль искусств имени великого композитора. Он будет проходить до 6 июля.
Самый первый концерт фестиваля начинается в 17.00 в кабинете-гостиной Мемориального дома, рассказал «Радио 1» директор музея-заповедника Игорь Корнилов.
«Это будет выступление победителя II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени Сергея Рахманинова. Выступать у нас будет победитель конкурса пианистов Владимир Вишневский. Дальше, в 20 часов, на Большой сцене – официальное открытие фестиваля. В этом году наша сцена – партер с амфитеатром на 1600 мест. И всю эту феерию звука и света увидим на спектакле-концерте ««Видный миру смех и неведомые ему слезы». В основе постановки – «Гоголь-сюита» Альфреда Шнитке и повесть «Мёртвые души» Николая Гоголя. Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением маэстро Юрия Башмета выступит совместно с актёрским дуэтом – Евгением Мироновым и Марией Смольниковой», – сказал Игорь Корнилов.Он пригласил зрителей прийти пораньше, чтобы посмотреть новые выставки, которые открылись в музее.
«Одна из них – «Чайковский, театральное искусство» с замечательными декорациями и костюмами. Некоторые из них вообще впервые выставляются у нас в экспозиции. Дальше у нас выставка, посвящённая юбилею Модеста Ильича Чайковского, брата композитора и основателя музея. Всем найдется, чем заняться. В дни фестиваля работает фуд-корт, поэтому все уйдут довольными», – заверил собеседник «Радио 1».А в субботу зрителей ждут на вечер джаза, и это будет очень необычный концерт. На нём выступят Симона Кермес и Klazz Brothers & Cuba Percussion – проект, объединяющий классическую музыку с кубинскими ритмами.
«К нам вновь приезжаетуже хорошо известная нашей публике замечательная певица из Германии Симона Кермес. Мы её знаем как королеву барокко, невероятное сопрано. Но на этот раз мы увидим и услышим её в качестве джазовой певицы. А Klazz Brothers & Cuba Percussion – это академические музыканты, которые встретились на Кубе с кубинскими перкуссионистами, и так возникла идея создания коллектива. Они несколько раз номинировались на премию «Грэмми» и являются авторами музыки, которая звучит в некоторых голливудских блокбастерах», – отметил Корнилов.А в воскресенье Московский музыкальный театр «Геликон-опера» представил оперу Чайковского «Черевички»
«Мы дружим с геликоновцами все годы работы этого театра. В Москве на «Черевички» попасть практически невозможно. Премьера была в прошлом году, и все дни, когда шёл спектакль, был невероятный аншлаг. Специально для нас они перенесли спектакль на летнюю сцену. Но это не концертный вариант, а полноценный оперный спектакль с костюмами, декорациями и оркестром. Ждём всех 29 июня на Большой сцене», – подчеркнул директор музея-заповедника.Он добавил, что в первые два дня спектакли начинаются в 20.00, а «Черевички» в воскресенье стартуют на час раньше, чтобы было удобнее добираться.
Корнилов посоветовал гостям фестиваля следить за соцсетями мероприятия и сайтом РЖД. На время фестиваля внесены изменения в расписание электричек – введены дополнительные поезда, на которых можно добраться в Клин и из Клина. От музея к железнодорожной станции Клин будут подаваться автобусы, чтобы все зрители могли комфортно добраться домой.