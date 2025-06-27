«Все уйдут довольными»: стали известны подробности программы фестиваля Чайковского в Клину

27 июня 2025, 16:25

Стали известны подробности программы фестиваля Чайковского в Клину

оригинал Фото: t.me/vorobiev_live

27 июня в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповедника Петра Ильича Чайковского в Клину открывается 11-й Международный фестиваль искусств имени великого композитора. Он будет проходить до 6 июля.





Самый первый концерт фестиваля начинается в 17.00 в кабинете-гостиной Мемориального дома, рассказал «Радио 1» директор музея-заповедника Игорь Корнилов.

«Это будет выступление победителя II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени Сергея Рахманинова. Выступать у нас будет победитель конкурса пианистов Владимир Вишневский. Дальше, в 20 часов, на Большой сцене – официальное открытие фестиваля. В этом году наша сцена – партер с амфитеатром на 1600 мест. И всю эту феерию звука и света увидим на спектакле-концерте ««Видный миру смех и неведомые ему слезы». В основе постановки – «Гоголь-сюита» Альфреда Шнитке и повесть «Мёртвые души» Николая Гоголя. Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением маэстро Юрия Башмета выступит совместно с актёрским дуэтом – Евгением Мироновым и Марией Смольниковой», – сказал Игорь Корнилов.

«Одна из них – «Чайковский, театральное искусство» с замечательными декорациями и костюмами. Некоторые из них вообще впервые выставляются у нас в экспозиции. Дальше у нас выставка, посвящённая юбилею Модеста Ильича Чайковского, брата композитора и основателя музея. Всем найдется, чем заняться. В дни фестиваля работает фуд-корт, поэтому все уйдут довольными», – заверил собеседник «Радио 1».

«К нам вновь приезжаетуже хорошо известная нашей публике замечательная певица из Германии Симона Кермес. Мы её знаем как королеву барокко, невероятное сопрано. Но на этот раз мы увидим и услышим её в качестве джазовой певицы. А Klazz Brothers & Cuba Percussion – это академические музыканты, которые встретились на Кубе с кубинскими перкуссионистами, и так возникла идея создания коллектива. Они несколько раз номинировались на премию «Грэмми» и являются авторами музыки, которая звучит в некоторых голливудских блокбастерах», – отметил Корнилов.

«Мы дружим с геликоновцами все годы работы этого театра. В Москве на «Черевички» попасть практически невозможно. Премьера была в прошлом году, и все дни, когда шёл спектакль, был невероятный аншлаг. Специально для нас они перенесли спектакль на летнюю сцену. Но это не концертный вариант, а полноценный оперный спектакль с костюмами, декорациями и оркестром. Ждём всех 29 июня на Большой сцене», – подчеркнул директор музея-заповедника.