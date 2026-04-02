Более 40 парков Подмосковья проведут «День здоровья» 5 апреля
В воскресенье, 5 апреля, на территории свыше 40 парков Подмосковья состоится тематическое мероприятие под названием «День здоровья», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для гостей подготовлена насыщенная программа: массовая зарядка, занятия скандинавской ходьбой, спортивная эстафета «Олимпийский ритм», танцевальный марафон «Бери заряд» и другие активности, приуроченные ко Всемирному дню здоровья.
В Центральном парке имени В.В. Воровского в Наро-Фоминске в 11:00 стартует акция «10 000 шагов». Кроме того, посетителей ждут массовая разминка, развлекательная программа «Олимпийский ритм» и мастер-класс «Виды спорта».
В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде в 11:00 начнется фестиваль по скандинавской ходьбе. Также состоится массовая зарядка «Если хочешь быть здоров — разминайся». Для юных гостей организуют анимационную программу. А в парке «Липовая роща» Красногорска в 11:40 проведут веселые старты под названием «Если хочешь быть здоровым».
В парке Мира в Мытищах мероприятие стартует в 12:00. Участники смогут присоединиться к разминке с клубом по чирлидингу и всероссийской акции «10 000 шагов». Для посетителей также организуют прохождение полосы препятствий, спортивную программу и чайную станцию с горячим напитком.
В Свердловском парке Лосино-Петровского городского округа в 14:00 проведут массовую разминку «Веселая зарядка», после чего все желающие смогут принять участие в эстафете «Забег чемпионов».
Мероприятия проходят при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, Министерства физической культуры и спорта, а также автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).
