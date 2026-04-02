На строительстве корпуса гимназии в Раменском завершают разработку котлована
Корпус гимназии, рассчитанный на 500 учеников, строят на Северном шоссе в Раменском. Сейчас работы проводятся на уровне котлована. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Пристройку возводят по госпрограмме региона за счёт подмосковного бюджета.
«В настоящее время на объекте завершают разработку котлована и занимаются устройством фундамента здания. На площадке задействованы 28 человек», — говорится в сообщении.В новом корпусе разместят универсальные и специализированные учебные классы, спортивные залы, столовую и медпункт. С основным зданием гимназии пристройку соединит переход на уровне второго этажа.
Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2027 году.