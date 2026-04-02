Подмосковные борцы-классики взяли пять медалей на первенстве России
Одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Уфе 28-31 марта, в них приняли участие около 600 спортсменов из 65 российских регионов.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Дмитрий Тельпиз из Подольска, выступавший в весовой категории до 41 килограмма. Второе место досталось борцу из Адыгеи, а третье поделили представители Кабардино-Балкарии и Ингушетии», — говорится в сообщении.Остальные награды турнира Подмосковью принесли спортсмены из Люберц. Серебро взяли Давид Алдеров в весовой категории до 92 килограммов и Алий Балаев в весовой категории до 62 килограммов. А бронзовые медали получили Асрорбек Ахмедов в весе до 75 кг и Атеш Бадалов в весе до 44 кг.