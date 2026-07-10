Более 40 пилотов участвовали в первенстве и чемпионате Подмосковья по гонкам дронов

10 июля 2026, 22:17

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В полётном ангаре Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево» в Москве прошли первенство и чемпионат Московской области по гонкам дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





В соревнованиях участвовали более 40 пилотов из Подмосковья и Калужской области.

«Юноши и девушки состязались в мастерстве управления FPV-дронами. За два соревновательных дня спортсмены выполнили 100 вылетов в личном зачёте и провели несколько командных гонок на 50 кругов. Всего в рамках первенства разыграли 12 наград и столько же – на чемпионате в классах 200 и 330. Подмосковные спортсмены завоевали 16 золотых наград», – рассказали в ведомстве.