Более 40 пилотов участвовали в первенстве и чемпионате Подмосковья по гонкам дронов
В полётном ангаре Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево» в Москве прошли первенство и чемпионат Московской области по гонкам дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В соревнованиях участвовали более 40 пилотов из Подмосковья и Калужской области.
«Юноши и девушки состязались в мастерстве управления FPV-дронами. За два соревновательных дня спортсмены выполнили 100 вылетов в личном зачёте и провели несколько командных гонок на 50 кругов. Всего в рамках первенства разыграли 12 наград и столько же – на чемпионате в классах 200 и 330. Подмосковные спортсмены завоевали 16 золотых наград», – рассказали в ведомстве.
По итогам соревнований спортсменам присвоили разряды по виду спорта «гонки дронов», который признан в России с июня 2023 года. Из победителей и призёров сформируют команду для участия в первенстве и чемпионате Центрального федерального округа.
Гонки дронов – официальная дисциплина, включённая во Всероссийский реестр видов спорта. Как отметили в министерстве, соревнования помогают пилотам развивать технические навыки и способствуют популяризации инженерных специальностей среди молодёжи.