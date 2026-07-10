Стартовала регистрация на детский забег в Серпухове «Золотой павлин»
В Подмосковье стартовала регистрация на детский забег Серпуховского полумарафона «Золотой павлин». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Московской области.
Забег состоится 25 июля. Отправить заявку на участие можно по ссылке. Участие бесплатное
«Для юных спортсменов подготовлена дистанция 500 метров. Преодолеть её смогут дети в возрасте от четырёх до 11 лет. Для регистрации необходимо зайти на сайт, создать личный кабинет ребёнка, выбрать событие «Серпуховский полумарафон «Золотой павлин 2026», нажать кнопку «Зарегистрировать друга» и заполнить данные. После регистрации на указанную электронную почту придут подтверждение и стартовый номер. У каждого ребёнка должен быть свой электронный адрес», – рассказали в министерстве.Стартовый городок будет расположен в парке имени Олега Степанова. Взрослые участники смогут пробежать классические дистанции беговых событий «Суперлиги Подмосковья» – три, пять, 10 и 21,1 км.
Серпуховский полумарафон «Золотой павлин» станет четвёртым и заключительным стартом бегового сезона «Суперлиги Подмосковья» в этом году. Ранее в рамках серии прошли кросс-полумарафон «Одинцово 2026», Дубненский полумарафон «Большая Волга» и Коломенский полумарафон «Летопись победы».
Программу мероприятия можно найти на сайте министерства.
Проект «Суперлига Подмосковья» реализуется с весны 2022 года. Помимо бега и ходьбы участникам доступны тренировки на лыжах, лыжероллерах, плавание и велоспорт. Все достижения участников фиксируются на портале проекта и идут в общий зачёт преодолённых километров.