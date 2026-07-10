Подмосковный борец Казмахов завоевал медаль юниорского первенства Европы
Бронзовую медаль завоевал представитель Московской области Салим Казмахов на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил в столице Северной Македонии — городе Скопье — с 6 по 8 июля.
«Казмахов выступал в весовой категории до 63 килограммов. В поединке за третье место он одолел борца из Греции со счётом 8:0. Ещё одним обладателем бронзовой медали в этом весе стал представитель Румынии. На высшую ступень пьедестала почёта поднялся украинский атлет, а серебро получил спортсмен из Армении», — говорится в сообщении.Всего сборная России, в составе которой выступал подмосковный борец, завоевала 175 медалей и заняла первое место в общекомандном зачёте турнира.